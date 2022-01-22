ضبط 9 عاطلين بـ«كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية» فى القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين، فى بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة، وبحوزتهم سلاح نارى طبنجة عيار 9 مم، بالإضافة إلى 800 جرام من مخدر الحشيش، و350 جراما من الهيروين المخدر، و70 جراما من مخدر البودر، و76 قرصا مخدرا، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة.