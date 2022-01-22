السعودية: ضبط 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت السعودية، اليوم، عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل أكثر من ستة آلاف مخالف.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية - أن "الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير، أسفرت عن ضبط 13780 مخالفًا، منهم 6895 مخالفًا لنظام الإقامة، و5123 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1762 مخالفًا لنظام العمل".

وأضافت أن إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 391 شخصًا، فيما ضبط 36 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأفادت الوزارة بضبط 26 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 95650 وافدًا مخالفًا، منهم 85243 رجلًا، و10407 نساء، وفقًا للبيان.

كما أعلنت الوزارة عن إحالة 84072 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2947 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6728 مخالفًا.

وحذرت الداخلية السعودية "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال".

وأوضحت أن العقوبات "تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار)، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به".