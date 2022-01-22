التحقيق مع المتهمين بقتل شاب وتهشيم رأسه داخل مشتل بمصر القديمة

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع المتهمين بقتل شاب وتهشيم رأسه داخل مشتل بمنطقة مصر القديمة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل مشتل بمنطقة مصر مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى “ي. ا”، 37 سنة، وشهرته "الدهشوري"، وجارِ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين وتم ضبطهم.