السبت 22 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاء صادق وهاجر عفيفي ونور محمود ضيوف شرف في «أبو العروسة 3»

ابو العروسة
ابو العروسة

يشارك عدد من النجوم في الموسم الثالث من مسلسل “أبو العروسة” والمقرر عرض أولى حلقاته على شاشة شبكة “dmc” يوم الأربعاء المقبل. 

حيث يشارك كلًا من وفاء صادق وهاجر عفيفي ونور َحمود كضيوف شرف في العمل الذي انتهى أبطاله من 60٪ من أحداثه حتى الآن والجزء الثالث من المسلسل يضم عدد كبير من النجوم الذين يشاركون كضيوف شرف في المسلسل الأنجح جماهيريًا. 

وفاء صادق

ويكثف المخرج هاني كمال ساعات التصوير للانتهاء من العمل في أقرب وقت ممكن حيث يقوم بمونتاج الحلقات المنتهية بالتزامن مع تصويره. 

هاجر عفيفي

ويتكون الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” من 45 حلقة ويشارك العمل في سباق مسلسلات الموسم الشتوي الجاري، والعمل من المقرر عرضه على قناة “dmc” وقناة “Dmc drama”. 

نور محمود

ويمضي المسلسل في بث فصول جديدة من حياة عائلة عبد الحميد وعايدة، حيث تبدأ الأحداث من عام 2020، وتحكي تفاصيل البيوت مرورًا بكل الأحداث التي كانت بها، ويحكي رحلات جديدة في حياة كل شخصيات المسلسل وتحمل الحلقات مفاجآت غير متوقعة.

وبدأ التحضير للموسم الثالث منذ عشرة أشهر وما زال التصوير مستمرًا حتى الآن، وقد أضيفت شخصيات جديدة سوف تظهر علي مدار عرض الحلقات، وكانت الأغنية الرسمية للموسم الجديد قد عرضت وحققت 4 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام فقط، غناء مدحت صالح وتلحين خالد عز.

الموسم الثالث من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سكوير للإنتاج الفني أشرف على المحتوى الدرامي للمسلسل الكاتب يسري الفخراني وأشرف على الإنتاج  المنتج إبراهيم حمودة.

السيناريو والحوار والإخراج هاني كمال والبطولة سيد رجب وسوسن بدر وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد عادل ومدحت صالح، ويستمر عرض المسلسل في 45 حلقة حتى شهر رمضان المبارك.

أبو العروسة مسلسل ابو العروسه الجزء الثالث مسلسل ابو العروسة ضيوف شرف ابو العروسة موعد عرض أبو العروسة 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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