رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات المؤتمر الأول للتعليم الطبي بقنا

أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي على أهمية التعليم الطبي بهدف تقديم خريج يرقى الى طموح أبناء الاقليم في خدمة طبية متميزة، جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الأول للتعليم الطبي بقنا المنعقد بالأقصر في الفترة من 19-20 يناير الجاري.

بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الحالي الذي تقدمه مستشفيات قنا الجامعية وكلية الطب التي تمثلت في المشاركة بالقوافل الطبية التي امتدت الى المحافظات المجاورة بالإضافة الى الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية والتي استفاد منها هذا العام أكثر من 250 ألف مواطن وأعرب عن ثقته بمساهمة هذا المؤتمر وقسم التعليم الطبي في الوصول بالنظام التعليمي بالكلية الى أحدث المعايير والنظم العالمية والخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية بالكلية ورفع مستوى العمل بالمستشفيات الجامعية.

وفي كلمته تقدم الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا بالشكر لإدارة جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على الدعم المستمر لجميع أنشطة الكلية مما ساهم في حصول الكلية على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة كمرحلة أولى تمهيداً لاعتماد المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور علي غويل ان الهدف الرئيسي من التعليم الطبي تحقيق جودة الرعاية الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية من خلال تحقيق جودة في التعليم الطبي وتحقيق التكامل بين التعليم والعمل.

وأكد الدكتور نزار أبو حلاوة رئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش خلال فترة انعقاده تطوير التعليم الطبي بهدف متابعة طالب كلية الطب على مدار سنوات دراسته وصولاً الى دوره كممارس لمهنة الطب بالمستشفيات والمجتمع.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور محمد خليل العماري عضو مجلس النواب والدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور محمد هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية وعدد من عمداء كليات الطب المصرية ورؤساء الأقسام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية طب قنا وطب الأقصر والدكتور حمدي تمام سكرتير المؤتمر وكلا من الدكتور أحمد علي عامر والدكتور عبد الرحيم فتحي منسقي المؤتمر.