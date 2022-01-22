انطلاق المرحلة الـ 21 من مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة عيد الشرطة
تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، انطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "إستراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".