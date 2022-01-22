السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انطلاق المرحلة الـ 21 من مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة عيد الشرطة

كلنا واحد
كلنا واحد

تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، انطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "إستراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

رئيس الجمهورية شرطة عيد الشرطة فيروس كورونا المستجد سلع غذائية كلنا واحد مستلزمات طبية مبادرة كلنا واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«إعلامى الوزراء»: إطلاق 99 خدمة إلكترونية منذ 2020.. و21 إضافية قريبًا

«الضرائب»: نهاية يناير آخر موعد لتقديم الإقرار لضريبة المرتبات

«التنظيم والإدارة»: هيكلة 26 وزارة وتعديل الهياكل التنظيمية لـ203 جهات

«أمطار وثلوج».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

مصدر عن طرد المخرج مراد منير من شقته: «الشرطة ليست جهة اختصاص»

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية