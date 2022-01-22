الإمارات وسنغافورة تبحثان تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة

بحث نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في سنغافورة تيو تشي هين، اليوم السبت، سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ومن أهمها اتفاقية الشراكة الشاملة المُوقَّعة في العام 2019، بما تمهد له من توثيق لروابط التعاون بين الجانبين لا سيما على مستوى التبادل التجاري والاستثماري .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - عددًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وإيجاد السبل الكفيلة بدفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالميًا إلى معدلات ما قبل الجائحة، مع التأكيد على أهمية تضافر الأفكار والمبادرات من أجل تمكين العالم من تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وبدء مرحلة جديدة من النمو.