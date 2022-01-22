استمرار أعمال تبطين وتطهير المجاري المائية خلال فترة السدة الشتوية بقرى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال تبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن تكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية فضلًَا عن استكمال الأعمال الصناعية على المصارف والمجاري المائية خلال فترة السدة الشتوية وذلك بمتابعة وتنفيذ الإدارة العامة للري بأسيوط للارتقاء بمنظومة الري.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري وتأهيل وتبطين الترع وترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لأعمال المشروع القومي لتبطين الترع بالقرى ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام ومراجعة كافة الأعمال ميدانياً وفقًا للاشتراطات والمواصفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا إياه بأنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع، موجهاً مسئولي الري بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وتكثيف المتابعة الميدانية والجولات لمتابعة تنفيذ أعمال تبطين الترع وتطهير المجاري المائية وكافة الأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجاري المائية خلال موسم السدة الشتوية.

وأشار المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، إلى أنه يجري تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بالقرى والمراكز ومنها أمام مصرف تخفيف المطمر وخلف كوبري المطمر على ترعة نجع حمادي الشرقية واستمرار تجريف ترعة نجع حمادي الغربية بمركز ساحل سليم وتجريف ترعة الشيخ عون الله بالقوصية وإزالة العوائق وتطهير أمام حجز منفلوط، فضلًا عن استكمال أعمال عملية تأهيل ترعة كوم بوها البحرية بمركز ديروط وتأهيل فرع العوامر البحرى بمركز أبنوب وتأهيل ترعة شطب بمركز أسيوط وتأهيل ترعة أبوخرص وتأهيل ترعة بني فيز بمركز أبوتيج، مشيرًا إلى إنه تم تطهير وإزالة العوائق وكافة المخلفات بكافة الترع الرئيسية والفرعية بجميع قرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى الاستمرار في الأعمال للانتهاء من كافة الترع والمجاري المائية المستهدفة خلال هذه الفترة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتبطين الترع بالمحافظة يتضمن تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة في المرحلة الأولى بأطوال 285 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من تبطين 750 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وتوصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.