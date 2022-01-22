السبت 22 يناير 2022
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الكرازة

الأنبا يوسف يترأس عشية وقداس عيد الشهيدة دميانة بديرها في جورجيا

كنيسة
كنيسة

شهد دير القديسة مريم والقديسة دميانة للراهبات الواقع في مدينة داوسونفيل بولاية جورجيا الأمريكية، احتفالات الدير بعيد استشهاد القديسة دميانة، الذى يحتفل به فى يوم ١٣ طوبة من كل عام.

وقد ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، عشية وقداس عيد الشهيدة دميانة ، بمشاركة وحضور كهنة ورهبان كنائس الولاية، وخلال العشية قام الحبر الجليل بتطييب رفات القديسة المحتفل بها ، وقاموا بزفة رفاتها بالالحان القبطية حول الكنيسة

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بذكرى عيد القديسة دميانة، وقد تم إطلاق اسمها على عدد من الكنائس والأديرة، ولها دير يحمل اسمها ببراري بلقاس بالدقهلية، يضم مزارها التاريخي.

وُلدت من أبوين مسيحيين في أواخر القرن الثالث، كان أبوها مرقس واليًا على البرلس والزعفران بوادي السيسبان عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، أراد والدها أن تتزوج من أحد أصدقائه النبلاء، لكنها رفضت.

كشفت عن عزمها على حياة البتولية في سن الثامنة عشر، فرحب والدها بهذا الاتجاه ولتحقيق هذه الرغبة بنى لها قصرًا فى جهة الزعفران بناء على طلبها، لتنفرد فيه للعبادة، واجتمع حولها أربعون من العذارى اللاتى نذرن البتولية.

-شاهدت القديسة الجند قد عسكروا حول القصر وأعدوا آلات التعذيب، فجمعت العذارى وأعلنت أن الإمبراطور قد أعد كل شيء ليُرعبهم

-في عهد قسطنطين الكبير، زارت والدته هيلانة موقع قصر دير القديسة دميانة، حيث أقامت كنيسة فوق القبر. 

-تم تكريس كنيسة القبر هذه من قبل البابا ألكسندروس (بابا الإسكندرية والبطريرك القبطي الأرثوذكسي التاسع عشر لكرسي القديس مرقس)، في 20 مايو.

-يقع في براري بلقاس، مصر، في نفس المكان الذي كان فيه قصر الدير الأصلي للقديسة دميانة وكنيسة القبر، هو دير قبطي أرثوذكسي للراهبات اللاتي يحملن اسمها – القديسة دير دميانة. 

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