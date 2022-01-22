«نقل البرلمان» تهنئ «الداخلية» بعيد الشرطة

هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع القيادات، وصقور وأبطال وأفراد وجنود الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

وقال «عابد» في تصريحات له اليوم: «إننا جميعا بمناسبة عيد الشرطة نتقدم بكل التحية والاحترام للعيون الساهرة داخل المنظومة الأمنية المصرية، الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم»، مشيدًا بجهود أبطال وبواسل الشرطة المصرية، والنجاحات الكبيرة التي حقوقها في مواجهة جميع أنواع الجرائم بصفة عامة، وفي مواجهة الإرهاب والإرهابيين بصفة خاصة.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر أصبحت من الدول التي تمتلك القدرة والكفاءة فى الحفاظ على أمنها، واستقرارها بفضل جهود أبنائها البواسل، والأبطال داخل جهاز الشرطة المصري الوطني، الذين لا يترددون لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر، وشعبها.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، قد توجه إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة والتي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وجاء نص الكلمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسَّد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير».