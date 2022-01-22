السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة حشيش في الجيزة

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس عاطل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم وأقر بالاتجار بالمضبوطات.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة أوسيم وكرا لممارسة نشاطه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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