حبس عاطل متهم بحيازة حشيش في الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس عاطل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم وأقر بالاتجار بالمضبوطات.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة أوسيم وكرا لممارسة نشاطه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.