السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الوادي الجديد: طلاب صفوف النقل يواصلون أداء امتحانات نصف العام

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

انتظم طلاب صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية في الوادي الجديد، اليوم السبت، بلجان سير الامتحانات داخل المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد إن أعداد طلاب صفوف المرحلة الابتدائية المتقدمين للامتحانات بلغ 18،518 والمرحلة الإعدادية بلغ 10،807 طالب وطالبة.

وأوضح أن طلاب الصف الخامس يؤدون الإمتحان بمادة العلوم وطلاب السادس الابتدائى مادة اللغة الإنجليزية.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية طلاب الصف الأول الإعدادى الإمتحان بمادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والصف الثاني الإعدادي مادة الدراسات الاجتماعية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الأمنيات لجميع طلاب المحافظة بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وفي سياق متصل قال الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إنه يجري تنفيذ مسابقة ثقافية للطلاب الموهوبين، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة تحت عنوان (كل يوم سؤال).

يأتي هذا حرصًا على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المواطنة لدى طلاب المحافظة وخاصة مع قرب احتفالات أعياد الشرطة.

طلاب صفوف النقل الوادي الجديد لجان الامتحانات إجراءات احترازية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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