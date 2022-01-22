السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استئناف دجال بولاق الدكرور على حكم حبسه

حبس دجال
حبس دجال

تنظر محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم  استئناف المتهم “أيمن. أ .س”، الشهير بدجال بولاق الدكرور، على حكم حبسه لمدة سنة، في الاتهام الموجهة له بالنصب والاحتيال على فتاة.

وجاء في تحريات المباحث، أن “أيمن. أ. س” المعروف بـ"دجال بولاق الدكرور"، أوهم فتاة تدعى “بسمة” إحدى ضحاياه، بأنها تعاني من مس شيطاني في الرحم، وهذا المس من أسباب تأخر إنجابها.

وأفادت التحريات أن المتهم، طلب من المجني عليها، أن يعاشرها حتى يتمكن من طرد المس الشيطاني، وعندما رفضت تزوجها عرفيًا وظل معها لمدة سنتين، وبعد ذلك طلقها غيابيا دون علمها، وظل يعاشرها معاشرة الأزواج لمدة 6 أشهر، بعد تطليقه لها.

وكشفت تحريات المباحث أن ضحية دجال بولاق الدكرور “بسمة”، كانت تنفذ طلباته من خلال شرب كمية من الماء يقرأ عليها الدجال، كما أعطاها كمية أخرى من الماء طلب منها الاستحمام بها وتفريغ باقي الماء بجانب شجرة، وأنها كانت تشعر بأمور غريبة بعد تنفيذ ما يطلبه منها، لكنها امتنعت عن تنفيذ طلباته بعد الزواج حتى كشفت حيلته الكاذبة بطرد الجن من الرحم.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنها تمكنت من القبض على المتهم و3 آخرين بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الإعلان عن الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية.

وأفادت التحريات أنه تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات تكشف ممارسته النشاط المؤثم، وهي عبارة عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بولاق الدكرور النصب علي المواطنين شهادات مزورة تحريات المباحث جنح مستانف محكمة جنح

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

أهالي عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية يروون مأساتهم (فيديو)

الاتحاد الأوروبي يهنيء كمبوديا على توليها رئاسة الآسيان

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

تخصيص 283 مليار جنيه بموازنة «2021 /2022» للحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الصحف

«كيوشوكو».. لماذا يحتفل اليابانيون بالكاري سنويًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية