السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لاتفيا: سنقدم لأوكرانيا صواريخ «ستينجر»الأمريكية الصنع فى حال «هجوم» روسيا

صواريخ ستينجر
صواريخ ستينجر

أعلنت و زارة الدفاع في لاتفيا أن البلاد ستزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ستينجر" الأمريكية الصنع في حال "هجوم" روسيا على أو كرانيا.

 

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "في حال العدوان من جانب روسيا، سوف تقدم لاتفيا لأوكرانيا أنظمة صواريخ "ستينجر" و العتاد الشخصي و وجبات الطعام الجاهزة".

 

وكانت دول البلطيق الثلاث، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أنها سوف تزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات.

 

وأعلن عدد من الدول الأخرى في الناتو، و خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا عن تقديم مساعدات عسكري لأوكرانيا في ظل التوترات في منطقة دونباس.

 

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ترفض اتهامات الدول الغربية و أوكرانيا بشأن التحضير "للهجوم العسكري" عليها.

 

وعلى صعيد آخر، رحبت الحكومة الأوكرانية باستمرار الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، شاكرة الإدارة الأمريكية على تنسيقها المواقف مع كييف في الوقت الذي تتهم فيه السلطات الروسية بنية "غزو" أوكرانيا.

 

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عبر "تويتر"  إنه أجرى اتصالا هاتفيا "جيدا" مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أبلغه بنتائج المحادثات الأخيرة في برلين و جنيف.

 

وأضاف كوليبا: "ممتن لتنسيقنا الوثيق المستمر. لقد بحثنا مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. من الجيد معرفة أن سبيل الدبلوماسية في الاتصالات مع روسيا لا يزال نشطا".

 

واستضافت جنيف، محادثات بين بلينكن ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، تركزت على ملف الضمانات الأمنية و المزاعم الغربية حول احتمال شن روسيا عملية غزو لأوكرانيا.

 

ولم يتم الإعلان عن التوصل إلى أي اتفاقات خلال المحادثات بينما من المقرر أن يواصل الطرفان الحوار وسط تحذيرات متبادلة من النزاع  وتأكيدات على استعدادهما لمواصلة الحوار.

أوكرانيا صواريخ صواريخ ستينجر اوكراني نقد

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