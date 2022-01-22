السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«بيطرى المنيا» يبدأ حملة تحصين الأبقار والأغنام والماعز ضد مرض الجلد العقدى

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا

تبدأ اليوم السبت 22 يناير، مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا،  الحملة الأولى، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، وذلك لتحصين (الأبقار، وجدري الأغنام للضأن والماعز) بجميع قري ومراكز المحافظة.

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، أن المديرية جاهزة تماما لتنفيذ الحملة بمراكز المحافظة التسع والقري التابعة لها من خلال الفرق البيطرية والأطباء البيطريين العاملين بمختلف الإدارات والوحدات البيطرية علي مستوي المحافظة، مناشدا أصحاب الأبقار والأغنام والماعز بضرورة التعاون مع أطباء وفرق الحملة حرصا على سلامة حيواناتهم من مرض الجلد العقدي وحتي تتمكن الحملة من تحقيق المستهدف وتطعيم 100 % من الحيوانات.

 

من ناحية آخرى أكد مدير الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا كانت قد نفذت 13 حملة تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية بـ 7مراكز (المنيا - ملوي - مغاغة- مطاى -العدوة- أبو قرقاص - سما لوط).

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية كانت قد حررت 27محضراً، منها 3 محاضر بإجمالي وزن 47.500 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 24 محضر بإجمالي وزن 224.900 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن.

 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها؛ حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري مشيرا إلى استمرار المديرية في تنفيذ هذه الحملات .

بيطري المنيا الحملة الأولي للتحصين مرض الجلد العقدي قري ومراكز المنيا الدكتور محمد عثمان

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