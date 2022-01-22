السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: نرى استمرارا فى زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون عن رصده "زيادة" للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية في الفترة الأخيرة.

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له: "نرى حشدا ملحوظا للعسكريين الذي يستمر في التزايد".

 

وأعرب كيربي عن "قلق" واشنطن بهذا الصدد.

 

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد اتهمت روسيا بحشد القوات على حدود أوكرانيا والتحضير لـ "هجوم عسكري" عليها، وهددت بالعقوبات في حال التصعيد.

 

من جهتها، نفت روسيا وجود مثل هذه الخطط لديها، وأكدت أن تحركات القوات الروسية داخل الأراضي الروسية تعتبر شأنا داخليا ولا تمثل أي تهديد على لأحد.

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