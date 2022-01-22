خبير جزائرى: إصابات كورونا اليومية تناهز 20 ألفا والذروة سنبلغها خلال 10 أيام

قال البروفيسور جنوحات كمال، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، إن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا يناهز 20 ألف حالة يوميًا، وهي أرقام بعيدة كثيرًا عن الحصيلة الرسمية المعلنة.

وتوقع "كمال" بلوغ ذروة الموجة الرابعة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، مضيفًا أنه "بعد استقرار يدوم أيامًا قليلة يعاود المنحنى التراجع، حيث يستغرق الأمر بين 10 إلى 15 يومًا، وهي الفترة التي يسجل فيها أعلى عدد من الوفيات، بناء على التجارب السابقة في مختلف الموجات".

وأشار إلى أن نسبة انتشار المتحور "أوميكرون" حاليًا بلغت نحو 70 بالمائة بالنظر إلى المعطيات الواقعية والمؤشرات الوبائية، متوقعًا زوال المتحور "دلتا" خلال 10 أيام تقريبًا.

ودعا "كمال" الجزائريين إلى الإقبال على التلقيح من أجل حماية أنفسهم من مختلف التعقيدات التي قد تصيبهم، مشيرًا إلى أنه رغم الفعالية المتراجعة للقاحات بالنسبة للمتحور "أوميكرون"، إلا أنها تبقى أنجح وسيلة لتجنب الأشكال الخطيرة للإصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.