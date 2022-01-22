السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الأوبرا يتألقون فى مئوية منير مراد على المسرح الكبير (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد وأخرجتها الفنانة جيهان مرسي، وجاءت ضمن خطط إحياء ذكرى رموز وإعلام الإبداع المصري.

محمد حسن

فعلى المسرح الكبير وبين مشاعر الحنين لزمن الفن الجميل وذكريات الألحان الجادة، تالقت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، وقدمت مجموعة مختارة من أعمال منير مراد العبقرية التى مزجت البهجة بالأصالة وباتت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية كان منها أوبريت قاضي البلاج الذى تم تجسيده بشكل غنائى تمثيلى ليحاكى صورته الأصلية فى الفيلم السينمائى الشهير  «أبي فوق الشجرة» ونال إعجاب واستحسان الحضور ، بالإضافة إلى أغاني: “أبعد يا حب، شوفت بعيني ، فارس أحلامي ، دويتو أنا وحبيبي ، ابعد عن الحب ، كعب الغزال ، اللي اتمنيته ، لف الدنيا بحالها ، بأمر الحب ، ضحك ولعب ، شغلوني عيونه ، رحالة ، هنا القاهرة”.

وأشعل نجوم الأوبرا المسرح بأدائهم، وهم: عمرو صفاء، مصطفى ياسين، حنان عصام، محمد حسن، نهى حافظ، أحمد الوزيري، محمد شوقي، ياسر سليمان، أميرة أحمد، أحمد عفت، صابرين النجيلي  وليد حيدر، كما تشارك جميع المطربين في أداء" يا مصر قومي وانهضي" التي اختتمت بها الاحتفالية .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما تسجيليا استعرض مشوار منير مراد ولقطات من محطاته الفنية وأهم أعماله التى رسخت فى وجدان الجمهور .

ورفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا المصرية.

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، وتم قياس درجة الحرارة للجمهور مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى، والالتزام بلدخول من أبواب التعقيم.

 

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، وتم قياس درجة الحرارة للجمهور مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى، والالتزام بلدخول من أبواب التعقيم.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا مئوية منير مراد المسرح الكبير بالأوبرا دار الاوبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

تفاصيل صادمة فى مقتل روان الحسينى: «المتهم كان يرد على المباحث»

3 متوفين و19 مصابا.. تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

التضامن: التعامل مع 17.427 حالة أطفال بلا مأوى منذ انطلاق البرنامج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية