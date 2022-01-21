الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

الثقافة

إبراهيم عبد المجيد عن أول نسخة من كتابه الجديد: «حاجة تشجع وسط الآلام»

ابراهيم عبد المجيد
ابراهيم عبد المجيد

نشر الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع أول نسخة من كتابه الجديد "استراحة بين الكتب.. كل هذا الحضور.. كل هذا الغياب"، والذي نشرته دار إبييدي للنشر والتوزيع معلقا: “أول كتاب يصلني مما سيصدر في المعرض .الكتاب عن دار ابيدي .حاجة تشجع وسط الآلام”.

الكتاب صدر تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والمقرر انعقاده خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 6 فبراير.

يحتوي الكتاب، على عدد كبير من المقالات التي كتبها إبراهيم عبد المجيد عن الأعمال التي قرأها، وعن الكتابة وأهلها، بالإضافة إلى عدة مقالات تنشر للمرة الأولى.

إبراهيم عبد المجيد، روائي مصري من مواليد الإسكندرية عام 1946، تخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وشغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة، وتُرجمت أعماله إلى لغات أجنبية عديدة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتحولت بعض رواياته إلى أعمالاً درامية.

ومن أعماله "في الصيف السابع والستين"، "المسافات"، "ليلة العشق والدم"، "الصياد واليمامة"، "بيت الياسمين"، "البلدة الأخرى"، "قناديل البحر"، "لا أحد ينام في الأسكندرية"، "طيور العنبر"، "مشاهد صغيرة حول سور كبير"، "إغلاق النوافذ"، "سفن قديمة"، "مذكرات عبد أمريكي (ترجمة)"، "غواية الإسكندرية".

وترجمت "البلدة الأخرى" إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية. 

وحصل عبد المجيد على جائزة نجيب محفوظ في الرواية، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1996م عن روايته البلدة الأخرى. واختيرت روايته لا أحد ينام في الإسكندرية كأحسن رواية لسنة 1996م في القاهرة.

ليلب
ليلب
أعمال إبراهيم عبد المجيد كتاب استراحة بين الكتب صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب منشورات إبييدي

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وائل لطفي

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