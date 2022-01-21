الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثانية خلال يوم.. إحباط هجوم إرهابى شمال شرق ديالى العراقية

هجوم إرهابي شمال
هجوم إرهابي شمال شرق ديالي العراقية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم، إحباط محاولة إرهابية لفلول داعش الارهابي شمال شرق ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان، أن قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي، احبطت تعرضا لفلول "داعش" الارهابي ضمن مقتربات قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالى، وذلك بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وأضاف أن مجموعة من عناصر فلول "داعش" الإرهابي حاولت التعرض على نقاط تابعة للحشد الشعبي وتدمير كاميرا حرارية في قرية سبتة ضمن قاطع قوات الجيش والشرطة قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي وتفشل محاولة تعرضهم الخائبة.

 يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي قامت بإنشاء نقطة أمنية ونصب كاميرا حرارية في المنطقة المذكورة بناء على مناشدات الأهالي.

وأعلنت قيادة عمليات ديالي اليوم، استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة «حاوي العظيم» في هجوم إرهابي.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة بالبلاد.

العراق داعش الإرهابى شرق ديالى محاولة إرهابية الحشد الشعبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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