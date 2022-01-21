كيف تتجنب شركات المقاولات الصغيرة خسارتها؟.. «دنقلا» يوضح

كشف الدكتور مالك أحمد على دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق، وعضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أبرز أسباب فشل الشركات المقاولات الصغيرة في مواجهة الشركات الكبيرة.

وقال «دنقلا» في تصريحات لـ«الدستور»، أن شركات المقاولات الصغيرة بمثابة أسماك ذات أحجام صغيرة، أمام شركات المقاولات الأخرى العملاقة، مضيفا: «الآن في مصر يعد قطاع المقاولات فى الأونة الأخير بمساندة من الدولة أصبح الذراع التنفيذي لجميع المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، وفى الاغلب سيتم إسناد كافة المشروعات لشركات المقاولات الضخمة ذات الملاءة المالية الكبرى، لقدرتها على التنفيذ والتخطيط السليم.

أسباب فشل شركات المقاولات الصغيرة

وأوضح نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب أسباب فشل شركات المقاولات الصغيرة في النقاط التالية: