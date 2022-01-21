طبيب نفسي ينهي حياة نجله ويصيب طليقته وزميلها في سوهاج

لقى طفل، منذ قليل، في السادسة من العمر مصرعه عقب إصابته بطعنة نافذة بالبطن، بينما أصيبت والدته الطفل البالغة من العمر 29 سنة بجرح طعنى باليد اليمنى وآخر بالرقبة من الخلف، كما أصيب كيميائى بجروح متفرقة بالجسم بالرقبة والرأس، وجرى نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام والمصابين للعلاج، وذلك عقب قيام طليق المجنى عليها الثانية بالتعدى عليهم بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بقيام طبيب نفسي بالتعدى على طليقته التي تعمل كيميائية بأحد المعامل وأثناء التعدى عليها باستخدام سلاح أبيض أصيب طفل بطعنة وتوفى في الحال، كما أصيبت طليقته وأصيب كيميائى آخر يعمل بنفس المعمل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بقيام ع. م أ ع. م 41 سنة طبيب نفسية وعصبية بالتعدى على طليقته ا.ج.ع.م 29 سنة كيميائية صاحبة معمل للتحاليل، مما نتج عنه إصابتها بجرح قطعى 4 سم باليد اليمنى وجرح أخر بالرقبة من الخلف 2 سم وجرح آخر أعلى الكتف الأيسر 2 سم، وإصابة "م .و .م" 6 سنوات طفل بجرح طعنى نافذ أعلى البطن مما نتج عنه وفاته.

كما نتج عن الواقعة إصابة م . م . ر . م 24 سنة كيمائى بجروح متفرقة بالرقبة من الجهة اليسرى بطول 10 سم وجرحين بالرأس أحدهما 8 سم والأخر 7 سم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.