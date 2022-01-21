الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصحة النفسية ومكافحة الإدمان».. ندوة بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية

الندوة
الندوة

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، ندوة بعنوان "الصحة النفسية ومكافحة الإدمان"، حيث يعتبر الإدمان حالة انتحار بطيء وذلك نتيجة الإدمان المستمر على مادة أو أكثر من المواد المخدرة ويتضاعف هذا الاستعمال في وقت قصير ينتج عنها أكبر الأضرار فيفقد المدمن عقله ويعجز عن القيام بواجباته اليومية حتى إذا فكر في التوقف عن إدمان المخدرات تظهر عليه أعراض انسحابية قاتلة.
حضر الندوة ممثلين من المؤسسات الحكومية وأعضاء الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية، وافتتح الندوة اماني محمد مدير المركز، حيث أوضحت أن الإدمان يترتب عليه مشكلات صحية واجتماعية وأسرية بسبب التغيرات السلوكية التي تطرأ على مدمن المخدرات وأيضا يتعرض للمساءلة القانونية وتتهدم حياته وأحيانا يصل إلى الانتحار، وأن تأثير الإدمان يصيب جميع أفراد أسرته ويهدد استقرارهم.
كما تحدثت الدكتورة مها حسيب مدير التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية عن جهود الحكومة المصرية بملف مكافحة الإدمان والتعاطي والتي بدأت  تؤتي ثمارها، إذ انخفضت المعدلات بنسب غير مسبوقة وفق التقارير الرسمية، مع استمرار حملات التوعية.

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