بخط يد سهير القلماوي.. كيف تكتب قصة للأطفال من القرآن الكريم؟ (خاص)

حصلت "الدستور" على مخطوطة للدكتورة سهير القلماوي أستاذة الأدب العربي بجامعة القاهرة (20 يوليو 1911- 4 مايو 1997) من مكتبة رائد أدب الطفل عبد التواب يوسف ( 1 اكتوبر 1928_ 28 سبتمبر 2015) الذى اختير اسمه كشخصية لمعرض الطفل فى الدورة الـ"53" من معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ والتي تنطلق فعالياته خلال أيام قليلة، وتتضمن المخطوطة توجيهات "القلماوي" لرائد أدب الطفل عبد التواب يوسف لكتابة قصة للأطفال عن قطرة المياه فى القرآن الكريم.

وتضمنت ملاحظات سهير القلماوي عن رحلة قطرة الماء بين الحيوانات والنباتات والإنسان، حيث تبدأ سهير القلماوي بالشرح أن قطرة الماء نزلت فى نهر النيل عند المنبع ومن ثم استمرار رحلتها.

وتضمنت المخطوطة أيضاً جميع الآيات القرآنية التى تحدثت عن الماء فى عدد سور القرآن الكريم الـ114 سورة، من بين آيات القرآن الكريم التى تبلغ 6236 آية فى مجملها، ويتضمن مخطوط "القلماوي" آليات فلترة الماء وفصل الماء العذب من الماء المالح فى البحار.

يشار إلى أن الدكتورة سهير القلماوي علامة أدبية وسياسية بارزة مصرية وهي من شكلت الكتابة والثقافة العربية من خلال كتابتها والحركة النسوية والمناصرة. كانت من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة وفي عام 1941 أصبحت أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي. بعد التخرج، عينتها الجامعة كأول مُحاضِرة تشغل هذا المنصب. كانت أيضاً من أوائل السيدات اللائي شغلن منصب الرؤساء من ضمن ذلك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة ورئيسة الاتحاد النسوي المصري ورئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية. نُشرت كتابتها التي تتضمن مجلدين من قصص قصيرة وعشرة دراسات نقضية والعديد من تراجم عالم الأدب (أحاديث جدتي) نشر عام 1935.

أما عبد التواب يوسف أحمد يوسف فهو أديب ومُولف مصري ومترجم وناشر للمطبوعات الصادرة في المدرسة والجامعة، وُلد في قرية شنرا بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف في مصر في 1 أكتوبر عام 1928. حصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة. ثم عمل مشرفًا على برامج الإذاعة المدرسية بوزارة التربية، بعد تخرجه في الجامعة، ثم رأس قسم الصحافة والإذاعة والتليفزيون بهما؛ إلى أن تفرغ للكتابة للأطفال منذ عام 1975. هو صاحب فكرة إصدار أول مجلة إسلامية للأطفال تحت اسم الفردوس عام 1969، وهو من أقام أول مؤتمر لثقافة الطفل عام 1970. وأنشأ جمعية ثقافة الأطفال، كما إنه أول من قدم عملًا إذاعيًا للأطفال. وتخصص في أدب الأطفال واحتل مكانة بارزة في هذا المضمار، وعُد واحدًا من أبرز رواد أدب الأطفال والمؤلفين ذوي الإنتاج الأدبي القياسي في الوطن العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين. ألف 595 كتابًا للأطفال، تم طباعتهم في مصر؛ و125 كتابًا للأطفال، تم طباعتها في البلاد العربية؛ و40 كتابًا للكبار؛ إضافة إلى كتابين عن حياة محمد في عشرين قصة، حيث طُبع منه 7 مليون نسخة؛ إضافة إلى خيال الحقل والذي طُبع منه 3 مليون نسخة.

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