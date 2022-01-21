الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسر ياسين يبدأ تصوير مسلسل «Suits» (صور)

آسر ياسين ومصطفى
آسر ياسين ومصطفى درويش

بدأ الفنان آسر ياسين تصوير مشاهد مسلسله الجديد «سوتس» وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير «Suits»، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وظهر آسر ياسين برفقة الفنان مصطفى درويش في الصورة الأولى التي أطلقها صناع العمل من داخل كواليس التصوير، وهو من إخراج مريم أحمدي ويشارك في بطولته بجانب آسر ياسين نخبة من نجوم الفن ومنهم تارا عماد وأحمد داوود مصطفى درويش.

يذكر أن "Suits" هو مسلسل أمريكي تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكي الطموح الذي لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح في كسب ثقة المحامي الشهير «هارفي سبيكتر»، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له في الشركة الكبيرة التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

تصوير مسلسل آسر ياسين كواليس تصوير كواليس الاولى صور تصوير الصورة

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