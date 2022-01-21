بعد تصدره التريند.. ما هو مرض الكابتن أشرف قاسم وأعراضه؟

تصدر نجم منتخب مصر السابق ونجم نادي الزمالك الكابتن أشرف قاسم تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد ظهوره في العديد من وسائل الاعلام يطالب بعلاجه على نفقة الدولة بسبب تكلفة علاجه العالية التي تصل لـ60 مليون جنيه.

وقال أشرف قاسم في مداخلة تلفزيونية إنه يعاني من مشاكل صحية منذ 5 سنوات، ولابد من تغيير مفاصل الركبتين، الغضاريف والأربطة علاجها الوحيد الآن في حالتي تغيير مفصل الركبتين وبعد ذلك تعرضت للإصابة بالتهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، مما قلل من تحكمي في قدمي وبطيء حركتي بشكل كبير لا أتحرك سوى بالعكاز.

ننشر في التقرير التالي ما هو مرض التهاب الاعصاب الطرفية حسب تصريحات خاصة من الدكتور أشرف نصيف استشاري جراحة العظام في القصر العيني.

ما هو التهاب الاعصاب الطرفية؟

يحدث ألم الأعصاب المعروف أيضًا باسم الألم العصبي أو ألم الاعتلال العصبي عندما تؤثر حالة صحية على الأعصاب التي تنقل الإحساس إلى الدماغ إنه نوع معين من الألم يكون مختلف عن أنواع الألم الأخرى.

وهناك أنواع مختلفة من آلام الأعصاب، بما في ذلك:

ما بعد الهربس:

يمكن أن يحدث هذا بعد الإصابة بالحزام الناري الذي يسمى بالهربس النطاقي ويؤثر على نفس المنطقة التي يوجد بها طفح الهربس النطاقي.

مثلث التوائم:

يسبب ألم في الفك أو الخد

القذالي:

يسبب ألم في قاعدة الجمجمة يمكن أن ينتشر إلى مؤخرة الرأس.

الفرجي:

يسبب الألم في "منطقة السرج" بين الساقين.

ما هي اعراض التهاب الاعصاب؟

تعتمد الأعراض على نوع الأعصاب المصابة وتصنف الأعصاب إلى:

الأعصاب الحسية التي تستقبل الإحساس من الجلد مثل درجة الحرارة أو الألم أو الاهتزاز أو اللمس.

أعصاب حركية تتحكم في حركة العضلات.

الأعصاب اللاإرادية التي تتحكم في وظائف مثل ضغط الدم والعرق ومعدل ضربات القلب والهضم ووظيفة المثانة.

واعراضها عبارة عن:

ألم الأعصاب كإحساس بطلق أو طعن أو حرق.

حساسية جدًا للمس أو البرودة.

ظهور تدريجي للخدر أو الوخز أو الوخز في القدمين أو اليدين، والذي يمكن أن ينتشر لأعلى في الساقين والذراعين.

ألم حاد أو وخز أو خفقان أو حارق.

حساسية شديدة للمس.

ألم أثناء الأنشطة التي لا ينبغي أن تسبب الألم، مثل ألم في القدمين عند زيادة الوزن عليها أو عندما يكونون تحت بطانية.

كثرة السقوط.

ضعف العضلات.

الشعور كما لو كان المصاب يرتدي قفازات أو جوارب عندما لا تكون كذلك.

الشلل في حالة إصابة الأعصاب الحركية

إذا تأثرت الأعصاب اللاإرادية، فقد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

عدم تحمل الحرارة.

التعرق المفرط أو عدم القدرة على التعرق.

- مشاكل الأمعاء والمثانة والجهاز الهضمي.

- انخفاض في ضغط الدم يسبب دوار مستمر.

ما الذي يسبب الاصابة بالتهاب الاعصاب؟

يمكن أن يكون ألم الأعصاب بسبب مشاكل في الجهاز العصبي المركزي الدماغ والحبل الشوكي، أو في الأعصاب التي تمتد من هناك إلى العضلات والأعضاء عادة ما يكون سببه مرض أو إصابة.

وتكون الأسباب الشائعة ما يلي: