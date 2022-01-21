الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة بناء الوعي بقرى ببا ببني سويف

المبادرة
المبادرة

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة التوعوية بمركز ببا جنوب بنى سويف، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وتستهدف بناء الوعي وترسيخ وتعزيز الانتماء لدى المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي المبادرة  التوعوية والتي بدأت بقرى مركز ناصر مرحلة أولى ضمن المشاركة الفعالة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفعال في التوعية والتثقيف وفي إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري.

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المبادرة 

وعقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة،خاصة وأنها تتسق مع المحاور التنموية التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة، ومنها تنمية الوعي لدى المواطن،رفع درجة الثقافة،دفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف وذلك بجانب مشروعات تحسين البنية الأساسية بالقطاع الخدمي بالقرى التي تشمل كافة القطاعات الخدمية.

وتتضمن فعاليات المبادرة  المبادرة التوعوية خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية متنوعة وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى حملة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة التي يتم تنظيمها على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من  المرحلة الأولى بقرى  ناصر وتستكمل بالمرحلة الثانية بمركز ببا في قري (طنسا بني مالو،قمبش، صفط راشين، هلية،سدس الأمراء، جزيرة ببا).

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المبادرة 

وشهد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، قيام مسؤولى المبادرة من الوحدة المحلية وفرع المنظمة بزيارة لمدرسة صفط راشين الابتدائية، والتي تم إهداؤها ما يقرب من 100 نسخة من مجلة نور الخاصة بالأطفال والتي تشتمل موضوعاتها على جوانب توعوية للأطفال تتعلق بحسن الخلق وحفظ القرآن والأحاديث النبوية.

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المبادرة 

يذكر أن المحافظ" د.محمد هاني غنيم" قد افتتح  المبادرة نهاية نوفمبر الماضي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع فرع المنظمة  العالمية لخريجي الأزهر في إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري، من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة، حيث اختتمت مطلع يناير الجاري فعاليات المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بقرى مركز ناصر.

بني سويف مشروعات مركز ناصر قرى المبادرة الرئاسية الأزهر الشري تنمية الوعي

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وائل لطفي

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