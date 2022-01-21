الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جيل الإسكندرية» يكرم عمال شركة النظافة بمنطقة البيطاش غرب المدينة

مكان الحدث
مكان الحدث

كرم وفد من حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، برئاسة عمر عوض مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عمال شركة النهضة للنظافة بمنطقة البيطاش بغرب المحافظة تقديرا لجهودهم فى نظافة الشوارع والميادين.

وقال عمر عوض، إن التكريم جاء لجهود عمال النظافة في الشارع السكندري خاصة فى جو الشتاء شديد البرودة وذلك كدافع معنوى لهم بأننا جميعا نشكرهم ونقدر عملهم.

كان قد استقبل المهندس محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية اليوم، وفدًا من قيادات حزب الجيل الديمقراطي، بقيادة الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام بالإسكندرية؛ لمناقشة أبرز مشاكل مناطق الحي.

 

حزب حقوق الانسان تنظيم الإسكندرية محافظة الاسكندرية الجيل النهضة

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