الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شاهيناز» تحيى الليلة حفلا فى أحد فنادق القاهرة

شاهيناز
شاهيناز

تستعد المطربة شاهيناز، لإقامة حفل غنائي مساء اليوم  الجمعة، في أحد الفنادق على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وستقدم شاهيناز، من خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل الأغانى ومنها «كمان كمان، كده خطر، أحب أعيشلك، ملناش مكان، على إيه، قولى قولى، كدة خطر» حياتي أحلي، توتة توتة  وغيرها من الأغاني.

يذكر أن آخر أعمال المطربة شاهيناز ألبوم "حياتي أحلي" من كلمات محمد عبدالحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.

تعمل حاليًا المطربة شاهيناز على وضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد الذي تحضر له حاليًا، حيث استقرت على أغلب الأغاني التي ستضمها لألبومها الجديد.

معرض السيارات عمال شاهيناز الفنان آية ردود افعال حلقة الحميد مصر اسكندرية الصحراوي جمل متنوعة طربة اسكندرية الصحراوي مسلسل الا انا البوم حياتى أحلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ تطبيق اشتراطات جديدة لدخول مصر غدًا

«‏الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الصعيد وسانت كاترين «تحت الصفر».. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

ضحايا «المأذون المزيف»: موظف السجل المدنى اكتشف تزوير قسيمة الزواج

بنك «CIB»: انتهاء عمليات تحديث النظام المصرفى وحل المشكلات الطارئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

فلسطين تدعو الأمم المتحدة لبذل جهد مضاعف للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية

إصابة وزير الجيش الإسرائيلي بينى جانتس بكورونا