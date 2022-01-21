«شاهيناز» تحيى الليلة حفلا فى أحد فنادق القاهرة

تستعد المطربة شاهيناز، لإقامة حفل غنائي مساء اليوم الجمعة، في أحد الفنادق على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وستقدم شاهيناز، من خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل الأغانى ومنها «كمان كمان، كده خطر، أحب أعيشلك، ملناش مكان، على إيه، قولى قولى، كدة خطر» حياتي أحلي، توتة توتة وغيرها من الأغاني.

يذكر أن آخر أعمال المطربة شاهيناز ألبوم "حياتي أحلي" من كلمات محمد عبدالحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.

تعمل حاليًا المطربة شاهيناز على وضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد الذي تحضر له حاليًا، حيث استقرت على أغلب الأغاني التي ستضمها لألبومها الجديد.