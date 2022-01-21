الإيسيسكو وماربورج يبحثان التعاون فى مشروع التراث الثقافى بالفضاء السيبرانى

بحث اتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مع جامعة "ماربورج" بألمانيا، التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير مشروع "التراث الثقافي في الفضاء السيبراني: التعليم، المحافظة، وتسهيل الاطلاع"، الذي ينفذه مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط في جامعة ماربورغ.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال الاجتماع أكد الدكتور عمر حلي، مستشار المدير العام للإيسيسكو لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، ضرورة تعزيز هذا المشروع الدولي الكبير، بالمزيد من الدراسة والتنسيق والتشاور حول محاوره، وإبراز أهميته في الحفاظ على التراث الثقافي، الذي يمثل هوية الشعوب.

وأضاف البيان أن الدكتورة هلا غنيم، ممثلة جامعة ماربورغ، أكدت على أهمية المشروع الذي يرتكز على ثلاثة محاور، هي: التعليم، والمحافظة، وتسهيل الاطلاع، حيث يمكن عبر التعليم إعداد وتأهيل كوادر يمكنها تقدير أهمية الثقافة والحفاظ عليها، من خلال تطوير المناهج الدراسية ودعم برامج التدريب والتبادل الأكاديمي، فيما ترتكز المحافظة على دمج أحدث التقنيات وأكثرها تطورا في المحافظة على التراث الثقافي ورقمنته، ويتمثل تسهيل الاطلاع في الترويج للتراث الثقافي داخل الفضاء السيبراني القائم على البحوث، من خلال تعزيز البوابات الرقمية للمكتبات والمخطوطات والمتاحف، مع إمكانية الوصول إلى المواد البحثية لهذه المعطيات من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز الحوارات الثقافية والأكاديمية المستمرة.

وأشارت الدكتورة هلا غنيم إلى أن المشروع يحظى بدعم العديد من الشركاء داخل العالم الإسلامي وخارجه، وأنه تم توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي القاهرة وعين شمس في مصر، من أجل العمل على تحقيق أهداف المشروع على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى البنية التحتية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التعاون بين اتحاد جامعات العالم الإسلامي وجامعة ماربورج في إنشاء كرسي الإيسيسكو للمخطوطات في إحدى الجامعات الأعضاء بالاتحاد.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع آخر بمشاركة الجهات المعنية، لتعزيز التعاون في هذا المشروع الدولي المهم.