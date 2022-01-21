الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«‏الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

طقس بارد وأمطار
طقس بارد وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
‏ كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة وهبوب رياح على السواحل الشمالية الغربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
‏‏وكذلك، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. 

‏وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
‏   العظمى الصغرى

 القاهرة 16 08
‏ الإسكندرية 16 09 
‏وادي النطرون 16 09 
‏طنطا 16 08 
‏شبين الكوم 16 08 
‏دمنهور 16 08 
‏بلطيم 17 09 
‏مطروح 16 08 
‏السلوم 16 09
‏ سيوة 15 04 
‏بورسعيد 15 08 
‏دمياط 15 07
‏ الزقازيق 16 07
‏ المنصورة 16 08 
‏الإسماعيلية 16 07 
‏السويس 16 08
‏ العريش 14 07
‏ رفح 14 07 
‏رأس سدر 16 08
‏ نخل 13 01 
‏نويبع 18 10
‏ طابا 16 10 
‏كاترين 08 00 
‏الطور 18 10
‏ شرم الشيخ 18 13
‏ الغردقة 19 13
‏ مرسى علم 17 10 
‏الفيوم 16 03 
‏بنى سويف 16 03
‏ المنيا 16 04
‏ أسيوط 16 05 
‏سوهاج 16 05
‏ قنا 16 05
‏ الأقصر 18 07 
‏أسوان 19 08
‏ إدفو 20 07 
‏أبو سمبل 20 07
‏ الوادي الجديد 17 07 الشلاتين 22 10 
‏أبو رماد 21 11 
‏حلايب 21 11 
‏رأس حدربة 22 11‏

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