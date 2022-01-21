الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين فتحوا النار على شاب بأسيوط

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة تحقيقات اشتراكهم في قتل عامل، وإلقاء جثته على طريق بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، بسبب خلافات مالية نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين، الذي قرر الانتقام واستعان بشخصين للتخلص من غريمه.

وعن التفاصيل تمكن فريق البحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام، من تحديد وكشف غموض العثور على جثة شاب قتيل وبها آثار لطلقات أعيرة نارية وتبين أن  وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص - عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم فرد محلي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط، وقرر أحدهم بأنه نظرا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه؛ فعقد العزم على التخلص منه، واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية شرطة الفتح مديرية امن أسيوط جثة عامل

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