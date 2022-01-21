الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة: الإسلام اهتم ببناء أسرة تحقق المودة والرحمة

أيمن أبوعمر
أيمن أبوعمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، إن وجود الكيان الأسري في حياة الإنسان من نعم الله، مستشهدا بقوله تعالى "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ".

وأشار خلال خطبة الجمعة من مسجد  الأنصاري بكفر الشيخ، إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع، وحصن الدفاع الأول عنه، مؤكدا أن الإسلام اهتم ببناء أسرة  قوية متماسكة لتحقق المودة والرحمة بين جميع أفرادها، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية اعتنت بتربية الأبناء تربية سليمة، وإشعارهم بمسئوليتهم تجاه دينهم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، أن الأمر بين الزوجين قائم على السكن والمودة والرحمة والحقوق والواجبات المتبادلة، بعيدا عن كل ألوان الغلبة والاستعلاء، لافتا إلى أن والحياة الأسرية لا يمكن أن تستقر في أجواء الغلية والاستعلاء والقهر، إنما تستقر في أجواء التقدير والاحترام المتبادل، والعمل من جميع أطرافها على صناعة البهجة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات.

في السياق نفسه، افتتح  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المسجد الواقع بقرية طويلة نشرت بمركز ومدينة قلين، وحضر الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني وكيل المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

ويقع المسجد على مساحة 1595.6 متر، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتم فرشه على نفقة الوزارة ، والمساهمة ببعض المبالغ المالية، خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها ".

رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة وزارة الأوقاف والرحمة المودة الشريعة الإسلامية تربية الأبناء

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