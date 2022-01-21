الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مركز جسور بالأسقفية ينظم دائرة طبول.. الجمعة

دائرة الطبول بالأسقفية
دائرة الطبول بالأسقفية

ينظم مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر نشاطا موسيقيا بعنوان "دائرة طبول" بالاشتراك مع المدرب مصطفى بكار، وذلك يوم الجمعة الـ٢٨ من يناير الجاري، بمقر مركز جسور الثقافي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقالت الكنيسة الأسقفية، في بيان لها اليوم الجمعة: إنه من المقرر أن يشمل اليوم دائرتين متتاليتين لمراعاة التباعد الاجتماعي نظرًا لانتشار فيروس كورونا، على أن تكون مدة كل دائرة ساعة، إذ تبدأ الدائرة الأولى فى تمام السادسة مساءً والدائرة الثانية فى تمام السابعة والنصف مساءً.

ما هو مركز جسور؟

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى، فى السنوات الماضية، أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا أنه اجتاز فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضي ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر، حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفها، إنها لغة توحد ولا تفرق، ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.

وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

مركز جسور الثقافى بالزمالك للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية دائرة طبول بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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