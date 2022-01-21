هيثم الحاج علي: 7 محاور رئيسية للبرنامج المهني المصاحب لمعرض الكتاب

بعد إعلان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن برنامجا مهنيا يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة النشر وآلياتها والعمل على مواكبتها للعصر، ويصاحب فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن البرنامج يسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

وأشار إلى أنه يضم 7 محاور رئيسية، هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر".

ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاثة ورش متخصصة حول الترجمة من العربية.

ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمسة ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرين ومتخصصين في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة إحترافية للناشر المصري.

وأكد الدكتور أحمد البهى نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن فعاليات البرنامج المهني تشمل أربعة ندوات تغطي جوانب فنية وتسويقية وتثقيفية للعاملين في صناعة النشر، إلى جانب محور النشر الرقمي ومستقبل النشر، ويأتي على جلستين متخصصتين بالإضافة إلى مبادرة معرض القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش وتطور صناعة النشر عبر "مبادرة صنايعية الكتاب" والتي خصص لها مقر ثابت بالمعرض لاستقبال الصناع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمها لاحقا للناشرين.