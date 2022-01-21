الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

حملات لرفع الاشغالات في حي شرق أسيوط

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات المرافق ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين بمراكز وأحياء المحافظة مستمرة، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة.
وشدد محافظ أسيوط على التعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة وضع حواجز حديدية وأسمنية على جانبي الشوارع لحجز أماكن لركن السيارات بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجههم.
وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم رفع الإشغالات ومخلفات الباعة الجائلين بشارع رياض خلال حملة مكبرة بواسطة قسم الاشغالات و بإستخدام معدات الحي وبمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبي رئيس حي شرق ومسئول الإشغالات بالحي.

- رفع الحواجز الحديدية والأسمنتية التي يتم وضعها على جانبي الشوارع بشكل عشوائي

وأضاف رئيس حي شرق أنه تم رفع الحواجز الحديدية والاسمنتية التي يتم وضعها على جانبي الشوارع بشكل عشوائي وطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية لافتاً إلى تحرير محاضر، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.
وأكد أيمن محروس على الإستمرار في تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط للقضاء على كافة الظواهر السلبية وإعادة الانضباط للشوارع، وإزالة أسباب شكاوى المواطنين المتضررين من العشوائيات المخالفة.

وناشد رئيس حي شرق جميع المواطنين بمنع وضع الحواجز الحديدية والاسمنتية بالشوارع والميادين وعدم إشغال الطرق الرئيسة والفرعية لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية وعرقلة حركة السير و إشغال الطرقات، وأوضح أن الحملات مستمرة بمختلف المناطق لمنع الاشغالات بالشوارع ورفع كافة الحواجز الحديدية والاسمنتية وتحرير محاضر للمخالفين، لتوفير طرق آمنة وسليمة يسير عليها المواطنين دول عرقلة حركة مرورهم ورفع كافة الإشغالات بالشوارع.

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وائل لطفي

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