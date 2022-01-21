التصريح بدفن جثة مواطن لقى مصرعه فى حادث تصادم بمنشأة القناطر

صرحت جهات التحقيق المختصة في شمال الجيزة، اليوم الجمعة، بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة في منشأة القناطر بالجيزة، بعد ورود تقرير طبي واف عن سبب الوفاة، حيث ورد إخطار لأمن الجيزة بمصرع مواطن وشقيقه سقطا بدراجة بخارية، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لشقيق المتوفى، بعدما أصيب في الحادث.

ولقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه، في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة في منشأة القناطر بالجيزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق نكلا.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية يستقلها شقيقان، وبين سيارة، مما أسفر عن مصرع أحد الشقيقين، وإصابة الآخر

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق