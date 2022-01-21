الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان توافق على لقاح «فايزر» لتحصين الأطفال من «كورونا»

اليابان
اليابان

وافقت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة، على استخدام لقاح فيروس كورونا التابع لشركة فايزر الأمريكية لتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، في ضوء ارتفاع عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء البلاد مدفوعة بمتغير أوميكرون.
وأفاد مسئولون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، بأن فايزر يصبح بذلك أول لقاح لـ "كوفيد-19" يتم توفيره في اليابان لتلك الفئة العمرية، فيما سيبدأ التطعيم في وقت مبكر من شهر مارس بعد تحديد التفاصيل، بما في ذلك الإرشادات.
وسيكون ما يصل إلى 8 ملايين طفل مؤهلين لتلقي اللقاح، الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة وشريكتها الألمانية بيونتيك، بعد أن حصلت على موافقة خاصة سريعة من قبل وزارة الصحة، واللقاح متاح حاليًا فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر في اليابان.
وانقسم خبراء الصحة حول ضرورة تطعيم الأطفال الصغار حيث من غير المحتمل أن تظهر عليهم أعراض خطيرة إذا أصيبوا بالفيروس المسبب لـ كوفيد-19. في غضون ذلك، أعرب بعض الآباء عن مخاوفهم بشأن الآثار الجانبية المحتملة.
وقال نوريكو هوريوتشي، الوزير المسئول عن الترويج لطرح اللقاح، في مؤتمر صحفي: "نود أن نشرح بعناية سلامة اللقاح وبدء التلقيح في أقرب وقت ممكن لأولئك الذين يرغبون في الحصول عليه".
وأضاف:" أنه لأمر كبير أن يكون لديك خيار التلقيح عندما يصاب بعض الأطفال بسلالة أوميكرون". في حين تناقش لجنة تابعة لوزارة الصحة ما إذا كان ينبغي تقديم النصح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا للتلقيح. 

وهي تحث حاليا من هم في سن 12 وما فوق وليسوا حوامل على تلقي التطعيم.
وبحسب المسئولين، فإن جرعات اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية ستحتوي على ثلث جرعة البالغين. 

وسيتم استخدام لقاح مصنوع خصيصًا للأطفال على الرغم من أن المكونات النشطة هي نفسها. 

وتُظهر البيانات المستمدة من التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر في الولايات المتحدة ودول أخرى أن إعطاء اللقاح كان فعالًا بنسبة 90.7٪ في الوقاية من عدوى كوفيد-19 في الفئة العمرية.

فايزر فيروس كورونا لقاح الصحة اليابانية اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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