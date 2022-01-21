الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الأول

الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الأول من الكلمات البحثية التي زادت حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب انتهاء امتحانات الترم الأول لهم في 20 يناير الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام (2021-2022) وكيفية تقييم مستوى الطلاب.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الأول

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تحدد معاد اعلان نتيجة طلاب الصف الرابع للمرحلة الابتدائية بعد وأنه من المقرر إعلان النتيجة وفقا لانتهاء كل مديرية تربية وتعليم من أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة كشوف.

و تتعالى أصوات أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي طوال العام بسبب المناهج الدراسية الجديدة التي يخضع أبنائهم لدراستها خلال الفصل الدراسي الثاني والتي أكدت الوزارة أنها تواكب التطوير الحديث للتكنولوجيا التي يمكن للطلاب التعامل معها وتطور من عقليتهم وتعاملهم مع الأشياء المحيطة بهم.

 

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 2022

أيام قليلة وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي حددت موعد انتهاء امتحانات الترم الأول في 3 فبراير المقبل حيث تجرى الامتحانات داخل لجان مدرسية تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار العدوى.

فيما تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 5 فبراير 2022 والتي تستمر لمدة 15 يوما حيث تنتهي يوم 19 فبراير على أن يبدأ الترم الثاني يوم 20 فبراير الجاري ونفت الوزارة كافة الشائعات التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة به نظرا لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19.

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كيفية تقيم امتحانات طلاب الصف الرابع 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك نظام جديد في تقييم الطلاب والتي سوف تظهر خلال موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 حيث يتم إعلان النتيجة وفقا للألوان (الأصفر، الأخضر، الأزرق، الأحمر) لكل منهم تقييم مختلف حيث يعني اللون الأصفر إلى أن الطالب يحتاج إلى الدعم واللون الأخضر يعني أن مجتهد واجتاز كافة الاختبارات بنجاح واللون الأزرق يعني أن الطالب فاق كافة التوقعات (امتياز) واللون الأحمر يعني أن الطالب يحتاج إلى مساعدة ودعم.

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وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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