الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر الطبي الدولي للأكاديمية المصرية للتجميل بسيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في فعاليات المؤتمر الطبي الدولي السادس للاكاديمية المصرية للتجميل، وذلك بإحدى الفنادق السياحية البيئية بواحة سيوة (شالى الدكرور). 

ورحب محافظ مطروح بضيوف مطروح من الأطباء المشاركين من مصر، وعدد من الدول الأجنبية على أرض مدينة سيوة، معربا عن خالص تقديره لإختيار واحة سيوة لاستضافة المؤتمر الدولي السادس للأكاديمية المصرية للتجميل، والذي يحاضر فيه  نخبة من رواد طب وجراحات التجميل بالعالم. 

وأوضح محافظ مطروح أن المؤتمر يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية بالواحة خاصة السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، وما والتي تتمتع بها الواحة من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية  والرمال العلاجية وغيرها من المقومات السياحية  الأخرى .
وأكد "شعيب" علي إقامة مثل تلك المؤتمرات العلمية وأهميتها فى جذب الأنظار لواحة سيوة بما يواكب جهود  الدولة لوضع سيوة على خريطة  السياحة العالمية، مع الحفاظ على الطابع البيئى لها. متمنيا لهم الاستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة بواحة سيوة ونجاح المؤتمر والخروج بتوصيات مثمرة وفعالة فى مجال طب وجراحات التجميل .

محافظ مطروح السياحة العلاجية مدينة سيوة جراحات التجميل المؤتمر الدولي

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