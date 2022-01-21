النيابة تُحقق فى ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالجيزة

تجرى النيابة العامة، اليوم الجمعة، تحقيقاتها مع عاطل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها بين عملائه في إمبابة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها بين عملائه في إمبابة، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وكشف عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، على منطقة إمبابة، لترويج المواد المخدرة بين عملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وعقب رصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه في كمين أعد له، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وتخزينها بمسكنه لحين ترويجها بين زبائنه، متخذا من منطقة إمبابة والمناطق المجاورة لها مسرحا؛ لممارسة نشاطه في ترويج المواد المخدرة.