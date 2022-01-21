الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن عن استعدادها للتجنيد العسكرى لعام 2022

التجنيد العسكري
التجنيد العسكري

يبدأ التجنيد العسكري للنصف الأول من عام 2022 في 15 فبراير وينتهي في 31 مارس، وفقًا لمؤتمر عبر الفيديو حول التجنيد الصيني عقد في بكين يوم الخميس.

وسيجري التجنيد للنصف الثاني من العام من 15 أغسطس إلى 30 سبتمبر، حسبما ذكر أمر أصدره مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية تم قراءته في المؤتمر.

وبداية من العام الماضي، مدد الجيش الصيني التجنيد من مرة واحدة في السنة إلى مرتين في السنة.

وقال المؤتمر إن التجنيد هذا العام يستهدف بشكل أساسي طلاب الجامعات والخريجين، مع إعطاء الأولوية لطلاب العلوم والهندسة وذوي المهارات اللازمة للاستعداد للحرب.

وعلى صعيد آخر، تبنت السلطات الصحية الصينية اختبارات أسرع لفيروس كورونا المستجد، حيث تسمح المختبرات المتخصصة بمعالجة 20 عينة في وقت واحد.
وذكرت فرقة العمل المشتركة بين الهيئات التابعة لمجلس الدولة للاستجابة لكوفيد-19، في بيان اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية، أن تقنيات الاختبار المتقدمة والمعتمدة على الممارسات الحالية المتمثلة في وضع 5 أو 10 عينات مسح معًا واختبارها كعينة واحدة، تهدف إلى تحفيز فعالية اختبار الفيروس بشكل كبير، موضحة أن أسلوب الاختبار الجديد سيتم توسيع استخدامه في جميع أنحاء الصين مع ضمان جودة النتائج.
و أصدرت الفرقة المشتركة لوائح بشأن التقنيات المتقدمة، لتحديد متطلبات جمع وتخزين العينات ومعالجتها في المختبرات والتخلص منها بعد الاختبار وغيرها.
يذكر أن الاختبار الجماعي ممارسة عامة ضمن إجراءات الصين لاحتواء عودة ظهور الحالات محلية العدوى بكوفيد-19. وفي أحدث انتشار فيروسي في بلدية تيانجين، أجرت المدينة المجاورة لبكين ثلاث جولات من الاختبار الذي غطى 13.9 مليون شخص في أسبوع واحد، بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون يوم 8 يناير.

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وائل لطفي

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