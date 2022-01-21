تونس.. سعيد يؤكد أنه لا مساس بالحريات

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على أنه لا مساس بالحريات، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، كما أعرب عن رفضه لمظاهر العنف من أي طرف كان، خاصة ممن يريدون ضرب الدولة.

وقال سعيد خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في قصر قرطاج، إن "الحريات اليوم في تونس مضمونة أفضل من اي وقت مضى، ونسعى لتطبيق القانون على الجميع".

وجدد الرئيس التونسي انتقاده للسلطة القضائية وأكد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا، مشيرا إلى أن بعض القضاة ليسوا مستقلين.

وقال إن الدولة ترفض التجاوزات والعنف من أي طرف كان، وخاصة من طرف أولئك الذين يريدون ضرب الدولة من الداخل.

وأضاف الرئيس التونسي أنه لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، و"لكن لن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم".

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 11 ألفا و753 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة في مارس الماضي يبلغ 6 ملايين و140 ألفا و624 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و521 ألفا و938 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و618 ألفا و686 بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغت 12 مليونا و592 ألفا و621 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين بالمنظومة الصحية 7 ملايين و800 ألف و853 شخصًا.

وطالبت الوزارة المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية لتلقي اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.