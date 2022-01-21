أسعار البن تسجل ارتفاعا غير مسبوق فى البرازيل

ارتفعت أسعار البن في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، لمستوى قياسي تلو الآخر بعد استمرار عدم اليقين بشأن إمدادات البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وارتفع سعر بن أرابيكا، الذي تفضله سلسلة "ستاربكس"، بأكثر من 1500 ريال برازيلي للجوال زنة 60 كيلوجراما وسط انتعاش الأسعار ليومين في ظل صعوبات الشحن العالمية، وارتفاع تكلفة المدخلات وانخفاض الإنتاج.



كما شهدت كولومبيا، وهي أحد أكبر مصدري البن، انخفاض الإنتاج بسبب غزارة الأمطار، مما دفع في اتجاه تضخم تكاليف الغذاء التي تؤثر على المستهلكين في سائر أرجاء العالم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 168495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و350 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البرازيل إلى 23 مليونا و585243 منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 622205، بحسب بيانات الوزارة.

ووفقا لإحصاء لرويترز فإن حصيلة الوفيات في البرازيل هي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.