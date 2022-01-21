الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة تعتقل رجلين من برمنجهام ومانشستر على خلفية حادث حصار كنيس يهودى بأمريكا

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين في برمنجهام ومانشستر ، في إطار تحقيقات في الهجوم الذي وقع على كنيس يهودي في تكساس قام به خاطف الرهائن البريطاني مالك فيصل أكرم، حسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.


وانتهى الحصار المفروض على الكنيس فى كوليفيل بالقرب من دالاس بإطلاق النار ليلة السبت، حيث نجحت الشرطة الأمريكية في إطلاق سراح الرهائن الأربعة دون أن يصابوا بأذى.
 

وقتل أكرم، 44 عامًا، من بلاكبيرن في لانكشاير، بالرصاص عندما دخل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي المبنى بعد مواجهة استمرت عشر ساعات.
وجرى الإفراج عن مراهقين تم القبض عليهما في مانشستر عقب الحادث دون توجيه اتهامات إليهما يوم الثلاثاء.
 

وقالت شرطة مانشستر الكبرى وشرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي - في بيان مشترك صدر اليوم - "يواصل ضباط شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي دعم السلطات الأمريكية في تحقيقاتها في الأحداث في تكساس."
 

نتيجة لهذا التحقيق الجاري، تم القبض على الرجلين هذا الصباح في برمنجهام ومانشستر ولا يزالون رهن الاحتجاز للاستجواب.

أمريكا افراج هجوم على امريكية شرطة ضباط الثلاثاء يوم الثلاثاء الأمريكي نتيجة مانشستر الحصار كرم اطلاق سراح يواصل الشرطة البريطانية

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