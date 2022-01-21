الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بلير: جونسون ليس لديه خطة لمستقبل الأمة على المدى الطويل

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير  من أن المملكة المتحدة تتجه نحو وضع سيئ لأن رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس لديه استراتيجية لمستقبل الأمة على المدى الطويل.


وأضاف في كلمة أمام جامعة "امبريال كوليدج لندن" إن مكانة بريطانيا على المسرح العالمي ستستمر في التراجع ما لم يكن هناك "تغيير جذري في حكم البلاد وسياساتها".


وأضاف بلير والذي حصل مؤخراً على لقب فارس في الشهر الحالي "ربما يذهب بوريس جونسون وربما لا، لكن المشكلة الحقيقية لبريطانيا هي عدم وجود خطة حكومية لمستقبل بريطانيا".


وسلط السير توني الضوء على ثلاثة من التحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد - "الثورات الثلاث" بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتقدم التكنولوجي وتغير المناخ - لكنه قال إن الحكومة "غير مستعدة" لمواجهة أي منها.


وقال بلير: "إننا نعيش ثلاثة تغييرات ثورية في آن واحد ولسنا جاهزين لأي منها".


وأضاف: "هناك فجوة كبيرة في حكم بريطانيا حيث يجب أن تكون الأفكار جديدة".


وقال السير توني إنه يتفهم الغضب العام تجاه جونسون بسبب فضيحة "بارتي جيت" والتي تتعلق بحفل حضره في مقر رئاسة الوزراء بـ10 داوننج ستريت، لكن بلير أصر على أن "المشكلة الحقيقية" تكمن في افتقار رئيس الوزراء إلى خطة لمستقبل البلاد.


ومضى قائلاً: "إنني أتفهم تماما الغضب ضد ما حدث في داونينج ستريت أثناء الإغلاق وكيف تشعر البلاد تجاهه".

 

وعلى صعيد آخر، أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجدل بعد إعلانه انتهاء إجراءات فيروس كورونا المقدمة لمكافحة متغير أوميكرون التي تتضمن ارتداء الأقنعة الإجباري في وسائل النقل العام وفي المتاجر والتوجيه للعمل من المنزل وشهادات اللقاح اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

 

كما أخبر رئيس الوزراء مجلس العموم أن الشرط القانوني المفروض على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالعزل الذاتي سينتهي عندما تنتهي اللوائح في 24 مارس، ويمكن تقديم هذا التاريخ.

 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه وسط هتافات البعض في مقاعد المحافظين، أعلن جونسون عن إنهاء فوري لحاجة التلاميذ إلى ارتداء الأقنعة في المدارس الثانوية.


وقالت الصحيفة إنه في حين أن بيان جونسون سيسعد عددًا من أعضاء مجلس النواب، إلا أنه أثار مخاوف من نقابات التدريس والصحة، ومن هيئة الخدمات الطبية البريطانية وممثلي الصحة العامة.

 

وردًا على حزب العمال، قال كيرستارمر إنه سيدعم التغيير طالما كان مدعومًا بالأدلة ، قائلاً إنه يجب على جونسون "طمأنة الجمهور بأنه يتصرف لحماية صحتهم، وليس وظيفته فقط".

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وائل لطفي

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