الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع انفجار ماسورة غاز فى النزهة

انفجار ماسورة غاز
انفجار ماسورة غاز في النزهة

أمرت نيابة النزهة بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع انفجار ماسورة غاز في أحد العقارات بحي النزهة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإخلاء المبنى من السكان.

وفتحت نيابة النزهة، تحقيقًا في انفجار ماسورة الغاز التي تسببت في إصابة كلًا من "بطرس ز" 77سنة، و "فادية ا" 60 سنة وتم نقلهما إلى المستشفيات القريبة.

وكشفت المعاينة تحطم جدران 3 شقق سكنية نتيجة انفجار الماسورة داخل عقار سكني بمساكن شيراتون بمنطقة النزهة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق وإنقاذ سكان العقار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع انفجار غازي داخل عقار سكني بمساكن شيراتون منطقة النزهة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، كما انتقل رجال المباحث للاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده ونجحت في السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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