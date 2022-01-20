الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

اسعاف
اسعاف

أصيب منذ قليل، 10 أشخاص من محافظة البحيرة في حادث  تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

 وحصلت “ الدستور “ على أسماء المصابين وهم: ”حسام محمد حسن 24 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، احمد علي محمود 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، جمعه محمد احمد  38 سنة مصاب  بكدمة في الوجه وكدمات وسحجات بالجسم، محمود سلامه محمد 23 سنة مصاب بكدمة بالظهر واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، هشام محمد عبدالله 24 سنة مصاب بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم”. 

كما أصيب في نفس الحادث: “السيد محمد محمود 41 سنة مصاب بجرح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، احمد يسري صبحي 22 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، أحمد ناشد جمعه 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، بدر محمد حسن 47 سنة مصاب يكدمات وسحجات بالجسم، محمد يسري صبحي 31 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم”.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

حادث تصادم ميكروباص سيارات الإسعاف إصابة 10 أشخاص مستشفى العلمين النموذجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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