الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس محكمة الاستئناف يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وزير الداخلية
وزير الداخلية

هنأ المستشار خالد المحجوب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود وعاملين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.

ووجه المحجوب التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره، مضيفًا أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أي معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته.

وقال المحجوب نتمنى لكم ولجميع رجال الشرطة البواسل كل التوفيق والتقدم والازدهار، وأن يثبت الله أقدامكم وينعم على شعبنا العظيم في ظل حمايتكم بالأمن والاستقرار، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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