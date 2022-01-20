الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على أحد آكلى لحوم البشر فى تولز الفرنسية

آكلو لحوم البشر
آكلو لحوم البشر

في حادث مرعب شهدته مدينة تولز الفرنسية، قام أحد أكلي لحوم البشر بالهجوم على سيدة وكلبها من أجل تناول قلبيهما. 

وكان هرب جيريمي رامبو، 26 عامًا، من مستشفى للأمراض النفسية في مدينة تولوز الفرنسية، أمس، كان قد احتجز فيه عام 2013.

وتم احتجاز جيريمي رامبو كونه من آكلي لحوم البشر، بعد قتله عجوزا.

 وحاول رامبو بعد هروبه، الاعتداء على امرأة عجوز كانت تمشي مع كلبها، وأنقذها من بين يديه المارة بعد ضربه بعمود على رأسه قبل وصول الشرطة.

وفي 2013، قتل رامبو، وهو جندي سابق- متقاعد يبلغ من العمر 90 عامًا بعد أن حطم جمجمته بأداة معدنية قبل محاولة حرقه.

وادعى خلال التحقيقات أنه أكل قلب العجوز ولسانه بعد أن هاجم منزله في منتصف الليل في بيرينيه جنوب غرب فرنسا.

ويرى خبراء الطب النفسي بالإجماع أن جيريمي رامبو، يعاني من اضطراب نفسي أدى إلى إلغاء تمييزه تمامًا، ثم أعلن أنه غير مسئول عن أفعاله وقت الأحداث ولم يحاكم.

وفي أغسطس الماضي، جرت محاكمة شتيفان ر. (41 عاماً)، وهو معلم ألماني في إحدى المدارس الخاصة، في برلين، بتهمة قتل شخص خلال مواعدة بدوافع "جنسية سادية وأكل لحوم البشر"، كما يقول الادعاء العام.

عن ملابسات الجريمة، نقلت صحيفة "تاغس شبيغل" البرلينية عن الادعاء العام، أن شتيفان ر. كان قد واعد الضحية شتيفان ت. عبر موقع مواعدة، وخلال الموعد قتله وقطع الجثة إلى أشلاء، وأكل أجزاء منها "لتحقيق الإشباع الجنسي"، ثم نشر أجزاء أخرى في مناطق مختلفة من برلين. وبحسب الصحيفة، لم تتمكن الشرطة من الكشف عن الجريمة إلا بعد شهرين، بعد أن أبلغ أشخاص الشرطة بعثورهم على عظمة ساق إنسان في إحدى مناطق الغابات، تبين لاحقاً أن تلك العظمة تعود للضحية شتيفان ت. 

ومنذ 3 أسابيع، حذر خبراء أن البشر قد يلتهمون بعضهم البعض بالفضاء في النهاية، وذلك في حالة فشل المحاصيل الزراعية التي يخطط العلماء إلى تواجدها في مستعمرات الفضاء الخارجي.

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